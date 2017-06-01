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Отражения Константина Кушнира
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В галерее "АртЭль" открылась первая персональная выставка ветерана МВД. Не называет себя художником, но то что делает – выше всяких похвал. Константин Кушнир показывает работы из личной коллекции. Часть из них уже уехала гулять по всему миру, потому частично в экспозиции представлены копии. На и этого в принципе достаточно, чтобы понять, что же все-таки хотел сказать автор. На самом деле Константин ориентируется только на собственное интуитивное восприятие, психоделическую музыку и айкидо. Портрет сенсея нарисоаван шариковой ручкой. Сухая кисть, масло, карандаш, тушь, ризограф. На самом деле Костя пишет всем тем, что нашел в канцтоварах. Графика и портреты поражают раз и навсегда. Честно сказать, удивительно это видеть от следователя убойного отдела. Плоды творчества разбавляют музы автора – жена и дочь. Так что главный портрет Константина Кушнира еще впереди.
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