Отражения Константина Кушнира В галерее "АртЭль" открылась первая персональная выставка ветерана МВД. Не называет себя художником, но то что делает – выше всяких похвал. Константин Кушнир показывает работы из личной коллекции. Часть из них уже уехала гулять по всему миру, потому частично в экспозиции представлены копии. На и этого в принципе достаточно, чтобы понять, что же все-таки хотел сказать автор. На самом деле Константин ориентируется только на собственное интуитивное восприятие, психоделическую музыку и айкидо. Портрет сенсея нарисоаван шариковой ручкой. Сухая кисть, масло, карандаш, тушь, ризограф. На самом деле Костя пишет всем тем, что нашел в канцтоварах. Графика и портреты поражают раз и навсегда. Честно сказать, удивительно это видеть от следователя убойного отдела. Плоды творчества разбавляют музы автора – жена и дочь. Так что главный портрет Константина Кушнира еще впереди. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30