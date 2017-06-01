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В Акимовском районе обнаружили наркотики
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Во время санкционированного обыска на территории частного домовладения в одном из сел Акимовского района в теплице и в открытом грунте сотрудники полиции обнаружили и изъяли 301 куст конопли. А в доме полицейские обнаружили около 46 граммов сухого наркотического вещества.
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