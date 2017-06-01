Обновленная амбулатория в Запорожье Сегодня жители поселка ДД в Шевченковском районе получили в подарок отреставрированное здание детской амбулатории №8. Инициатором проекта выступил депутат городского совета от фракции «Новая политика» Виталий Тишечко. Когда в Шевченковском районе обновляется очередной объект социальной сферы, можно не сомневаться – к этому приложили руку моторовцы. При минимальной или отсутствии государственной помощи первоочередная задача депутатов - моторовцев – оказание помощи детским садам, школам, училищам и больницам. Не стало исключением и детское подразделение амбулатории №8 центра первичной медико-санитарной помощи №2. Здесь на учете зарегистрированы 1200 детей. В зимний период при обострении вирусных инфекций количество посещений учреждения увеличивается до 100 человек в день. В штатном расписании амбулатории – 4 медработника и на них ложится колоссальная нагрузка. Ранее персонал учреждения и родители неоднократно жаловались в разные инстанции на неудовлетворительное состояние помещений амбулатории – через щели в деревянных окнах, которые никогда не менялись, дул ветер, краска требовала обновления. После визита в амбулаторию депутат городского совета Виталий Тишечко инициировал выделение средств из депутатского фонда на комплексный ремонт здания. За счет депутатского фонда в конце прошлого года в здании были заменены окна и входная дверь. Так как в кабинетах не было горячей воды, был установлен бойлер. А чтобы в коридоре маленькие пациенты с родителями не скучали, ожидая очереди, была приобретена мебель и плазменный телевизор. Родители маленьких пациентов позитивно оценивают изменения, они довольны тем, как преобразилась детская амбулатория. На этом депутаты – моторовцы не останавливаются. В перспективе будут выделены дополнительные средства для закупки специальных медикаментов и мебели. Кроме того, в данный момент при поддержке городских властей идет капитальное строительство подъездной дороги к амбулатории, чтобы молодые мамы легко могли подвозить к зданию малышей в колясках. ВАЖНО megogo.net.

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