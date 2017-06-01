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Грабеж в частном доме Запорожья
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В Запорожье гражданин 1980 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений, путем отжима пластикового окна попал в частный дом по улице Чкалова. В это время его жена оставалась на «стреме» на улице. Вор успел похитить ювелирные изделия. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые и задержали «домушников» с поличным.
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