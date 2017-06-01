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Ищут свидетелей ДТП в Запорожье
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4 июня около трех часов дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель на «ВАЗ-21063», двигался по проезжей части ул. Игоря Сикорского в со стороны Цитрусовой и въехал на дерево. В результате ДТП пассажир «жигулей» погиб на месте. Очевидцев и свидетелей просят обратиться к отдел расследований ДТП главного управления управления нацполиции области по адресу: Матросова, 29, кабинет № 726 или по телефонам 239-24-70, 098-862-72-92.
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