Областной этап Всеукраинской военно-патриотической спортивной игры «Джура» завершен

Соревнования проводились на базе областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Защитник» в течение пяти дней. Победители получили награды от областной власти. В областном этапе приняли участие 33 команды - победители районных и городских этапов. Участники игры соревновались в военно-спортивных и туристических видах спорта. Была строевая подготовка, оценка внешнего вида, мундиров, организованности и качества выполнения приказов. Маршировали  с патриотической песней, преодолевали полосу препятствий, оказывали  первую доврачебную помощь и элементы спасательных работ. А еще была игра «Ведун» - интеллектуальные соревнования по истории Украины, временам казачества и украинским военным формированиям различных эпох. Естественно, надо было разбить лагерь и стрелять из пневматической винтовки по мишени на дистанции 10 метров. На самом деле на этих соревнованиях считают - собрались представители будущего Украины.  Так что оценивать пришлось по большому счету патриотизм и преданность делу. Уверены,  с такими детьми Украина обязательно победит. 

  
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