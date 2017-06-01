Кривой тротуар – риск для здоровья людей В нашу редакцию обратился житель Шевченковского района. Он жалуется на неудовлетворительное состояние тротуара возле одной из трамвайных остановок. Геннадий Николаевич живет неподалеку от этой трамвайной остановки по улице Феликса Мовчановского (бывшей Копенкина) . Рассказывает, тротуар возле нее оставляет желать лучшего, долгие годы здесь не проводили ремонт. По словам пенсионера, бывали случаи, когда люди, в основном пожилого возраста, падали на этом участке дороги, не минуя опасности в виде неровностей, камней и выбоин. Чтобы разрешить вопрос с ремонтом дороги, люди создали инициативную группу и подали обращение в районную администрацию. Оттуда ответили, что благоустройством трамвайной остановки займутся при формировании нового списка объектов, которые в случае выделения средств профинансируют из городского бюджета. Сейчас в Шевченковском районе комплексно ремонтируют тротуары, изначально остановку по улице Феликса Мовчановского планировали благоустроить до конца текущего года. Запланированные работы рассчитывают выполнить до конца июня. ВАЖНО megogo.net.

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