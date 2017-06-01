В Запорожской области провели исследование медиа-аудитории Исследование проводилось исследовательской компанией GFK по заказу проекта “Украинская инициатива по укреплению доверия» UCBI. Около 1500 личных интервью были проведены на дому у респондентов в каждой области исследования. Выборка репрезентативна населению области по возрасту / полу / размеру населенного пункта. Теоретическая погрешность не превышает 2,5% для каждой области отдельно с вероятностью 0,95. Это выходные данные. А сами результаты таковы: телевидение в Запорожском крае по-прежнему занимает лидирующие позиции в медиа-среде. При этом большинство пользуется аналоговым, а не цифровым телевидением. Более того, в 2017 году этот показатель составил 30%, больше чем в 2016 году на 6 процентов. Вероятно, прирост зрителей аналогового ТВ произошел за счет оттока клиентов кабельного телевидения. Из всех кто смотрит телевизор, лишь 14% используют российские каналы. Основная масса ориентируется на украинские национальные каналы, и половина еще просматривает местные телеканалы. В рейтинге тем, которые интересуют запорожцев, смотрящих телевизор, первое место заняла погода, затем криминал. Почти так же как криминал запорожцев интересуют новости своего города, а государственная политика и жизнь знаменитостей набрали одинаковое количество процентов. А вот чего не хватает телезрителям нашей области на голубых экранах, так это программ про борьбу с коррупцией, объективных новостей, местных журналистских расследований. В ходе исследования спрашивали и о политических взглядах. Запорожцы за последний год изменили свои предпочтения. Так уменьшилось число про европейски настроенных, стало больше людей, которые сегодня в растерянности. Но так же уменьшилось и число про российских настроений. Исходя из данных исследования можно сделать вывод, что политика государства за последний год привела в замешательство 18% тех, кто еще в 2016 считал, что Украина должна двигаться в Европейском направлении. ВАЖНО megogo.net.

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