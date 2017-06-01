Запорожская областная организация журналистов второй раз подряд была признана лучшей в Украине В нынешнем году Запорожская областная организация журналистов второй раз подряд была признана лучшей в Украине. Эта приятная новость совпала с профессиональным праздником работников средств массовой информации. По словам председателя областной организации журналистов Натальи Кузьменко, признание на всеукраинском уровне — это достойная оценка той огромной общественной работы, в которой с удовольствием участвует вся пишущая, снимающая, вещающая и обозревающая братия Запорожского края. Под эгидой НСЖУ у нас проводится множество акций в поддержку воинов АТО, пресс-конференций, творческих встреч, фото- и художественных выставок, спортивных соревнований, квестов и других интересных мероприятий. Во время торжественной церемонии вручения наград победителям творческого конкурса, посвященного Дню журналиста, который в нынешнем году проходил в санатории Великий луг, подарками и дипломами были отмечены лучшие газеты и телерадиоканалы, а также самые талантливые журналисты, фотокорреспонденты, режиссеры и видео операторы. Среди награжденных были также и работники телекомпании «АЛЕКС» – Евгения Чуксина и Дмитрий Шахновский. Сегодня на учете в запорожской организации Национального Союза журналистов Украины состоят 800 человек. Причем двести из них- ветераны отечественной журналистики, отдавшие свои лучшие годы любимой профессии. Последние годы этот отряд заслуженных корреспондентов возглавляла берегиня нашей спилки Майя Мурзина. По мнению участников торжества, запорожские журналисты- это еще и очень дружное сообщество, готовое не только прийти на помощь своим читателям, слушателям и зрителям, но и подставить плечо друг другу. Известно, что к представителям четвертой власти люди сегодня относятся по разному, однако не нужно забывать, что современное общество немыслимо без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты. ВАЖНО megogo.net.

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