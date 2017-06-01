Запорожская областная организация журналистов второй раз подряд была признана лучшей в Украине

В нынешнем году Запорожская областная организация журналистов второй раз подряд была признана лучшей в Украине. Эта приятная новость совпала с профессиональным праздником работников средств массовой информации. По словам председателя  областной организации журналистов Натальи Кузьменко, признание на всеукраинском уровне — это достойная оценка той огромной общественной работы,  в которой с удовольствием участвует вся пишущая, снимающая, вещающая и обозревающая братия Запорожского края.   Под эгидой НСЖУ у нас проводится множество акций в поддержку воинов АТО, пресс-конференций, творческих встреч, фото- и художественных выставок, спортивных соревнований, квестов и других интересных мероприятий. Во время  торжественной церемонии вручения наград победителям творческого конкурса,   посвященного Дню журналиста, который в нынешнем году проходил в санатории Великий луг, подарками и дипломами были отмечены лучшие газеты и телерадиоканалы, а также самые талантливые журналисты, фотокорреспонденты, режиссеры и видео операторы. Среди награжденных были также и работники  телекомпании «АЛЕКС» – Евгения Чуксина и Дмитрий Шахновский. Сегодня на учете в запорожской   организации  Национального Союза журналистов Украины состоят 800 человек.  Причем двести из них- ветераны  отечественной журналистики, отдавшие свои лучшие годы любимой профессии.  Последние годы этот отряд заслуженных корреспондентов возглавляла берегиня  нашей спилки Майя Мурзина. По мнению участников торжества, запорожские журналисты- это еще и очень дружное сообщество, готовое не только прийти на помощь  своим  читателям, слушателям и зрителям, но и  подставить плечо друг другу. Известно, что к представителям четвертой власти люди  сегодня относятся по разному, однако не нужно забывать, что  современное общество  немыслимо без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты.    

  
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