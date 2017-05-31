Операция "Курорт-2017" в Запорожье Незаконные перевозки на юг не прекращаются, экология оставляет желать лучшего, а на воде бегают нелегальные гидроциклы. Как обеспечить безопасный отдых – обсуждали на совещании в облгосадминистрации. 55 рейсов на Бердянск, 7 в Приморск и еще 62 – Кирилловка. Летом пассажиро перевозок автотранспортом на юг становится больше. В прошлом году по результатам исследований приняли решение об открытии 11 новых маршрутов и внесении изменений в 38 существующих. В этом году после 16 проверок составили 29 актов. Основной проблемой на побережье Азова остается отсутствие централизованного водоснабжения и канализации. Для Кирилловки уже даже разработали технико-экономическое обоснование. По результатам совещания принято решение ужесточить контроль за использование маломерных судов – в прошлом году в Кирилловке погибли 2 еще 4 были травмированы. Очередной этап конкурса на облуживание внутриобластных и пригородных маршрутов состоится в начале августа. Но добраться на юг можно будет и другим способом. Поезда дальнего следования начнут останавливаться в Акимовке, а до Бердянска появятся дополнительные вагоны и рейсы. ВАЖНО megogo.net.

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