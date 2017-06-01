В "Дубовой роще" за 7 миллионов гривен почистят большое озеро Торги на «Прозорро» по этому объекту уже завершены. Сейчас проходит процедура квалификации победителя. На сегодняшний день по данным аукциона «Прозорро» победителем тендера на очистку большого озера парка «Дубовая роща» стала новомосковская фирма «СМД ИНВЕСТ». Говорим «пока», потому что еще идет квалификация победителя и проверка необходимых мощностей и документов. Если всё окажется в порядке этот подрядчик займется очисткой. По техзаданию озеро будут чистить не спуская воду – земснарядами. Такую технологию используют при очистке лиманов. Исполнителю предстоит извлечь по разным оценкам 25 тысяч кубов ила. Сегодня глубина озера 1,5 метра, еще 2,5 метра – это иловые отложения, скопившиеся здесь за 58 лет существования водоема. Цена очистки почти 7 миллионов гривен, дешевле не получится, говорит директор «Дубовой рощи». Добытый ил планируют использовать в качестве удобрения. И действительно озерная природная грязь практически повсеместно является лечебным или оздоровительным для использования человеком сырьем. Если извлекаемый озерный ил является высоко органическим по своему составу, то его можно использовать в качестве сырья при производстве кормов, сапропеля или почвенного удобрения. Такие изделия имеют большой спрос на рынке. Впрочем удобрения, которые планируют получить от очистки большого озера в Дубовке продавать не собираются. Часть его останется в самом парке, большую часть отправят на Пески для удобрения там почвы. Обещают, после очистки в большом озере прекратится мор рыбы, который происходил из-за брожения иловых биомасс, сам водоем станет глубже, а вода чище. Год назад в Дубовой роще почистили малое озеро. А то что вода мутная это все тополиный пух виноват, говорит директор парка «Дубовая роща». ВАЖНО megogo.net.

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