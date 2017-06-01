В Запорожском училище моды и стиля открылся учебно-практический Центр инновационных швейных технологий

Подготовке рабочих кадров – особое внимание. Впервые за 25 лет выделили средства на открытие учебных центров по трем наиболее дефицитным специальностям. В прошлом году 50 млн. гривен направлены на создание первых 25 центров в Украине. В этом году ожидается еще столько же.

Презентацию центра начинают с показа своей первой коллекции «Дивосвіт», выполненной уже на новом оборудовании. Черные платья из трикотажа, материал тонкий и для работы с ним нужны уже специальные машинки. Образ меняют варианты кружевных манишек, а расшитые камнями и золотым позументом кардиганы с жилетками превращают вечерний наряд в этнический. А вот оборудование, которое удалось купить за 300 тысяч гривен. Именно столько выделили на создание запорожского центра. Все выкройки уже делают в компьютерной программе, работают на 4-х ниточном оверлоке. Прошивает футболку – индивидуальный заказ. Машина обметывает и стачивает ткань одновременно. Рассчитывают подобные центры станут оплотом популяризации рабочих профессий и примером объединения усилий государства, местной власти и работодателей. А на базе запорожского центра уже приступили к выполнению индивидуальных заказов, ведь в качественно пошитом изделии заинтересованы многие.