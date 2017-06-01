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Кража телефонного кабеля в Запорожском районе
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Три жителя Акимовского района вдоль трассы копали траншеи и с помощью топора вырубали телефонные провода. Заметили их во время патрулирования в лесополосе на 398 км автодороги «Харьков-Симферополь». С месте происшествия изъяли 10 мотков проводов, топор, обмотку и лопаты. Длина выкопанной траншеи составила 240 метров.
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