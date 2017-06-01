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Обнаружили наркотики в Александровском районе Запорожья
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В доме ранее судимого жителя Александровского района полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства, психотропные вещества, оружие и боеприпасы. Во время обыска нашли метамфетамин, метадон, марихуану, гашиш и пистолет «Ekol Major» с явными признаками переработки.
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