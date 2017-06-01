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Кража мобильного телефона на проспекте Металлургов в Запорожье
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На проспекте Металлургов у заведения общественного питания неизвестный напал на мужчину и вырвал мобильный телефон. Инспектор полиции позвонила на украденный номер от имени девушки, с которой он якобы сегодня познакомился и предложила встретиться. На встречу пришел гражданин, полностью подпадавший под ориентировку. Заметив служебный автомобиль, начал убегать, но был задержан. При себе у него был мобильный заявителя.
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