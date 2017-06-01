|
ДТП на Набережной в Запорожье
|
Возле кафе на Набережной автомагистрали водитель "KIA SPORTAGE" совершил наезд на "MITSUBISHI COLT" и уехал с места ДТП. Автомобиль нашли возле городского пляжа, повреждения и царапин указывали на причастность к ДТП. При оформлении админпротокола полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за управление навеселе, и был лишен права управления на год.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!