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Золото Кубка Европы по дзюдо в Запорожье
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Почти четыреста дзюдоистов из 26 стран боролись за медали Кубка Европы, который проходил в Бухаресте. Украинская команда, в состав которой входило 33 спортсмена, завоевала 2 золота, серебро и 3 бронзы. Благодаря чему в командном зачете наши дзюдоисты заняли второе место, пропустив вперед только французов. Одна из золотых наград на счету запорожской спортсменки - Галины Тарасовой. В весовой категории +78 кг дзюдоистка провела три поединка. В первом оставила позади соперницу из Венгрии. В полуфинале победила соотечественницу Анастасию Сапсай, а в финале расправилась с еще одной украинкой - Василисой Кириченко.
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