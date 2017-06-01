Транспортная проблематика на примере жителей Осипенковского района

Улица Зестафонская, одна из остановок общественного транспорта в Осипенковском районе. По словам жительницы района, здесь утром в час пик собирается несколько десятков человек. Из-за этого люди часто опаздывают на работу, учебу и прочие дела. Проблема усугубилась еще и тем, что в марте отменили 77 маршрут, связывающий Осипенковский и Космический районы. По словам людей, он очень выручал их, так как разгружал очереди на остановках. Общая беда с загруженностью транспорта касается не только жителей Осипенковского района, но и всего Правого берега в целом, говорят местные жители. В управлении транспорта горсовета нам в свою очередь пояснили, что  перевозчик на 77 маршруте ранее сам снялся с перевозок, он не соблюдал условия договора на перевозки. К тому же, сам маршрут практически полностью дублировал 76, который работает сейчас. Он начинает курсировать с Верхней Хортицы и приезжает на улицу Зестафонскую уже заполненным. Ранее на 77 рейсе Зестафонская была одной из первых остановок и маршрутки приходили полупустые. Но по словам представителей перевозчика , обслуживающего 76 маршрут, вскоре проблема должна решиться, так как в их распоряжении в июле в дополнение к 5 автобусам средней вместимости появится еще несколько таких единиц. Далее будет проходить постепенная замена автопарка с маленьких «спринтеров» на автобусы большой вместительности. Тогда проблема с загруженностью по утрам благодаря таким автобусам должна сойти к минимуму.                                
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