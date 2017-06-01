|
Криминальные новости Энергодара
|
-Мэру Энергодара вручено подозрение в совершении уголовных преступлений, подписанное прокурором области. В частности, городскому голове меняют незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий и злоупотреблением служебным положением. Сообщение о подозрении происходило непосредственно во время сессии горсовета. Уголовное производство находится на личном контроле прокурора области.
- В Энергодаре у местного жителя изъяты наркотические средства и прекурсоры. Установлено также, что подозреваемый систематически предоставлял свою квартиру для изготовления и употребления наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков - около 100 тысяч гривен.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!