Криминальные новости Энергодара

-Мэру Энергодара вручено подозрение в совершении уголовных преступлений, подписанное прокурором области. В частности, городскому голове меняют незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий и злоупотреблением служебным положением. Сообщение о подозрении происходило непосредственно во время сессии горсовета. Уголовное производство находится на личном контроле прокурора области.

- В Энергодаре у местного жителя изъяты наркотические средства и прекурсоры. Установлено также, что подозреваемый систематически предоставлял свою квартиру для изготовления и употребления наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков - около 100 тысяч гривен.