Продолжение сессии облсовета в Запорожье Заседание начинают с рассмотрения 82 вопроса. Депутаты поддерживают внесение изменений в программу «Питьевая вода», решений об учреждении стипендий главы облсовета студентам ВУЗов и ученикам ПТУ, а дополнения к регламенту работы облсовета не набирают должного количества голосов. Так провалилась попытка как-то стимулировать депутатов к голосованию. Не поддерживают также программу социально-экономического и культурного развития, внедрение элементов электронного управления и программу содействия развитию гражданского общества. Депутаты решают возобновить деятельность передвижной лаборатории по мониторингу состояния окружающей среды и голосуют за программу содействия исполнению депутатских обязанностей, направленных на социально-экономическое развитие. На сессии принимают изменения и дополнения в областной бюджет. Чтобы в дальнейшем избежать разногласий между программой социально-экономического и культурного развития и собственно наполнением региональной казны, по инициативе депутатов Сергея Знаменского и Василия Хвостака решают создать комиссию по подготовке концепции развития. На второе пленарное заседание прибыли 58 депутатов вместо 84. Тем не менее, этого вполне хватило чтобы открыть и продолжить сессию. Одним из самых важных решений председатель облсовета считает дополнения в программе содействия выполнению депутатских полномочий. В результате территории должны получить развитие инфраструктуры, новое медицинское оборудование и многое другое. Утверждают, каждая копейка из бюджета будет работать на конкретного человека. ВАЖНО megogo.net.

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