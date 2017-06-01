В Запорожье на Капустяном кладбище исчезают могилы

Лилия Клименко – запорожская журналистка. Свою маму Ивженко Клавдию Дмитриевну похоронила 9 лет назад на этом месте. Несколько раз в год навещала, но в этом году просто не нашла место захоронения. На месте маминой могилы был лиш небольшой земляной холм. А когда женщина забила тревогу, могила повилась по соседству, только уже с другим крестом. Сегодня женщине предлагают поминать маму в другом месте. Её крест и табличку просто передвинули, а на истинном захоронении Клавдии Дмитириевны красуется стол с лавочкой. Дочь усопшей Лилия Клименко уверенна – это бронь для будущего захоронения. Капустяное кладбище закрыто уже давно, но вероятно деньги решают все. Ведь совсем недавно скандал с незаконными захоронениями прогремел на Первомайском кладбище, там директора уличили в продаже мест на закрытом кладбище. Возможно и здесь работает та же схема. В сторожке заведующая Капустяным кладбищем поясняет – соседи по погосту, Новиковы, сделали рокировку без разрешения администрации кладбища. Связаться с родственниками этого усопшего не вышло, телефоны отключены. Потерпевшая вызвала наряд полиции, чтобы зафиксировать факт нарушения. Молодые полицейские говорят, с подобным сталкиваются впервые. В ситуации еще предстоит разобраться как правоохранителям так и местной власти. 

  
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