Каким станет центральный парк отдыха Запорожья, а главное, когда в нем начнут происходить изменения? Парк отдыха «Дубовая роща» вскоре ждет капитальная реконструкция. Уже состоялся всеукраинский архитектурный конкурс на лучший проект парка, выбрали победителя. Как городские власти планируют преобразить парк и что уже сделали с подобными объектами в других городах – об этом сегодня в новом выпуске программы «Мой любимый город». Программа «Мой любимый город», созданная по инициативе депутата запорожского городского совета Алексея Басова, продолжает знакомить запорожцев с инфраструктурными достопримечательностями развитых городов Украины. На сей раз мы отправились к нашим соседям в город Днепр, чтобы увидеть его знаменитые старейшие парки – парк «Шевченко», к территории которого относится Монастырский остров, и парк «Глобы». И, конечно, мы не могли не показать вам парк, который находится на 16 месте из 25 лучших парков Европы по версии крупнейшего мирового туристического портала «TripAdvisor». Это парк имени «Горького» в городе Харьков. Полностью реконструировать намерены и нашу любимую «Дубовую рощу». Каким станет центральный парк отдыха Запорожья, а главное, когда в нем начнут происходить изменения? Не пропустите программу «Мой любимый город», посвященную паркам отдыха. Сегодня на телеканале «АЛЕКС» после выпуска новостей в 20.05. Повторы в субботу 18.25, в воскресенье 21.20 и в среду 15.00. ВАЖНО megogo.net.

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