Реконструкция пешеходных зон в Запорожье

С 2016 года в Запорожье начались работы по ремонту тротуаров. Определены новые объекты, ремонты продолжаются. Сегодня работы по восстановлению тротуара ведутся в Шевченковском районе по проспекту Моторостроителей.  Задействованы рабочие и спецтехника КП «ЭЛУАД». Всего отремонтируют около 1700 квадратных метров пешеходной зоны. Элуадовцы сняли старое дорожное покрытие, выполняют замену бордюров.  Александр Руденок, заместитель председателя Шевченковской районной администрации: «после проспекта Моторостроителей, который мы планируем закончить на этой неделе, мы переходим на улицу Круговую, от улицы Омельченко до улицы Иванова…».

Всего в 2017 году в Шевченковском районе запланирован ремонт тротуаров по 5 объектам общей площадью порядка 8 тысяч квадратных метров. Работы по ремонту тротуаров ведутся во всех районах областного центра. На эти цели из бюджета выделено более 20 миллионов гривен.

 
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