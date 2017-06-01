В Запорожье ветхое и аварийное жилье начали ремонтировать

Реконструировать нельзя – ожидать. Или реконструировать – нельзя ожидать. Запорожские власти поставили правильную запятую в этом предложении. Частичная реконструкция и ремонт аварийного жилого фонда в Запорожье начались. Чтобы понять, насколько это значимое событие для жителей таких домов например,  двух этажка по адресу Павлокичкасская,2. Дом возведен в 1947 году, сегодня отмечает 70-летие.  Под этой крышей выросло минимум три поколения людей. Сегодня ему пора на покой. В доме меняют кровлю на металлочерепицу. В планах привести в порядок подъезд и фасад. В начале девяностых украинцы получили от государства едва ли не единственный подарок – приватизацию собственных квартир. Кому-то достались добротные сталинки, кому-то чешки, а кто-то заполучил в собственность полуразрушенные хрущевки и вот такие квартиры послевоенной застройки. Сегодня перед государством остро стоит вопрос, что делать с застройками прошлого века, которые приходят в негодность. Однако мы видим, что государственные программы доступного жилья сегодня не работают. Груз ответственности ложится на местную власть. Таким образом, домам продлят жизнь, а людям, проживающим там улучшат условия. Впрочем решить проблему за год не обещают. Сегодня жилой фонд города нуждается в ремонте. Напомним в городе более 300 домов признаны аварийным ветхим жильем.

  
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