В Запорожье ветхое и аварийное жилье начали ремонтировать Реконструировать нельзя – ожидать. Или реконструировать – нельзя ожидать. Запорожские власти поставили правильную запятую в этом предложении. Частичная реконструкция и ремонт аварийного жилого фонда в Запорожье начались. Чтобы понять, насколько это значимое событие для жителей таких домов например, двух этажка по адресу Павлокичкасская,2. Дом возведен в 1947 году, сегодня отмечает 70-летие. Под этой крышей выросло минимум три поколения людей. Сегодня ему пора на покой. В доме меняют кровлю на металлочерепицу. В планах привести в порядок подъезд и фасад. В начале девяностых украинцы получили от государства едва ли не единственный подарок – приватизацию собственных квартир. Кому-то достались добротные сталинки, кому-то чешки, а кто-то заполучил в собственность полуразрушенные хрущевки и вот такие квартиры послевоенной застройки. Сегодня перед государством остро стоит вопрос, что делать с застройками прошлого века, которые приходят в негодность. Однако мы видим, что государственные программы доступного жилья сегодня не работают. Груз ответственности ложится на местную власть. Таким образом, домам продлят жизнь, а людям, проживающим там улучшат условия. Впрочем решить проблему за год не обещают. Сегодня жилой фонд города нуждается в ремонте. Напомним в городе более 300 домов признаны аварийным ветхим жильем. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30