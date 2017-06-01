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В центре Запорожья нашли гранаты
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Накануне напротив автовокзала правоохранители обыскивали территорию под мостом на реке Мокрая Московка. Выяснилось, что полицейских вызвали к месту происшествия сборщики металлолома. Они обнаружили две гранаты, после чего решили вызвать на место правоохранителей. Те, в свою очередь, констатировали, что находки — старые, и уже без запалов. Правоохранители провели досмотр территории и проверили её на предмет подобных находок.
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