Подготовка к летнему сезону, итоги оперативной деятельности, как сберечь урожай и прогноз погоды в Запорожье

В ГСЧС области осветили актуальные вопросы пожарной и техногенной безопасности. Почти 3 тысячи выездов за 5 месяцев – на треть больше чем в прошлом году. Удалось спасти 618 человек. Ликвидированы 1753 пожара, больше половины выездов – ликвидация возгораний на открытой местности.  Приближается период сбора урожая. Только под зерновыми 810 тысяч гектаров. В прошлом году пожаром уничтожены 2 гектара пшеницы. Убытки – полмиллиона гривен. За счет областного бюджета планируют оздоровить около 3 тысяч детей льготных категорий. Сделать детский отдых безопасным – одна из самых главных задач на сегодня.  И в заключение – прогноз погоды. Уже завтра вероятны грозовые дожди – хотя вряд ли сильные. В целом температура в июне ожидается ниже обычной нормы – около 20 градусов. В июле выровняется до 23, а вот август на пару градусов выше многолетних показателей -  примерно 24 градуса. 

 
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