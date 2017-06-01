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Управляющие компании для многоквартирных домов. Кто будет управлять домами в Запорожье?
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1 июля 2017 по закону всем многоквартирным домам, которые не создали ОСМД будут назначать управляющих.
«Социальный проект DE JURE. С точки зрения закона ». В прямом эфире телеканала «АЛЕКС» 7 июня в 20:00 вы сможете задать вопросы квалифицированным экспертам. Тема программы: Управляющие компании для многоквартирных домов. Кто будет управлять домами? Каким образом будут формироваться новые тарифы? Как в Запорожье будет организован конкурс управляющих компаний? Специально приглашенный гость заместитель городского головы Алексей Бородай и наш постоянный эксперт в юриспруденции Иван Черкашин расскажут вам алгоритм выхода из кризисной ситуации. Позвонить и задать свой вопрос в студию можно по телефонам: 213-91-48 и 213-01-09
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