Пенсии снизят, а пенсионный возраст "повысят" для каждого второго: последствия реформы для запорожцев

Несколько недель назад премьер-министр Владимир Гройсман презентовал проект пенсионной реформы. Если реформу поддержит Рада, уже в октябре украинцы будут получать пенсии по новым правилам. Действующим пенсионерам «осовременят» выплаты (прибавят от 50 до 1000 гривен), а тем, кто еще не вышел на «заслуженный отдых», пенсии сократят, пишет Сегодня. Размер пенсии украинцев зависит от трех показателей: собственной зарплаты, стажа и средней зарплаты по стране за три года. Сейчас пенсии считают по формуле: средняя зарплата за три года по стране * собственная зарплата/средняя зарплата по стране * стаж *1,35%. В рамках реформы правительство предлагает вместо 1,35% за каждый год стажа давать 1%. Пенсионерам, которые выходят на пенсию в 2017-м, но до реформы, размер пенсии посчитают с учетом средней зарплаты по стране за три года в размере 3764 гривен. К примеру, украинец, который получает зарплату в два раза выше средней (на данный момент это больше 12 тысяч гривен) и официально работал 35 лет, может претендовать на пенсию в 3538 гривен (3764*2*35*1,35%). После реформы этот же украинец получит пенсию на 25% ниже! Всего 2634 гривны. Издание Украинские новости со ссылкой на собственные источники заявило, что МВФ такое предложение правительства не одобрил. По разным оценкам экспертов, решение о снижении оценки стажа приведет к уменьшению пенсий на 25-40%

Если реформа Кабмина будет принята, украинцы с 35 годами стажа будут получать только 35% от своей зарплаты! При этом по стандартам Международной организации труда, пенсия не может быть меньше 40% от заработка.

источник: http://hvylya.net/news