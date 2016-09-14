Открытый люк – источник реальной угрозы в Запорожье С такой бедой в редакцию телеканала «АЛЕКС» обратилась жительница Вознесеновского района, которая акцентирует внимание на важной проблеме. Более двух месяцев канализационный люк во дворе по улице Поточной открыт, говорит жительница соседнего дома Галина Ярославовна. Из колодца торчат ветки, но, по словам пенсионерки, это вряд ли убережет от беды того, кто по неосторожности или в темное время суток может угодить в ловушку. Галина Ярославовна рассказывает – обращалась в городской совет и в коммунальные службы, но реакции не последовало. Люди, проживающие в соседних домах, возмущены, что до открытого канализационного люка никому нет дела. К слову сказать, в одном из предыдущих выпусков программы «Алекс-информ» мы рассказывали о трагичном инциденте, произошедшем в Хортицком районе. В конце апреля возле одной из школ десятилетний мальчик провалился в открытый люк и получил сотрясение головного мозга. К счастью, его жизнь удалось спасти. Тогда чиновники перекладывали ответственность друг на друга и только после случившегося были накрыты все опасные люки в районе, где часто гуляли дети. Но этот люк во дворе дома по улице Поточной спустя два месяца продолжает таить угрозу для жизни и здоровья людей. ВАЖНО megogo.net.

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