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Ремонт проспекта Маяковского продолжается
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Одну очередь в парке делали на полгода дольше запланированного, теперь обратились к другим подрядчикам. Ремонтируют и проезжую часть. К работам приступили вчера, а сегодня городской голова проинспектировал их продвижение. Сейчас срезают старый асфальт на проезжей части, рабочие долбят зеленую зону. Здесь будут парковочные места, мощеные тротуары и новое освещение. Работы привязывают ко второй очереди проспекта Маяковского. В общей сложности предстоит сделать более 3 тыс. кв. метров территории. Проезжую часть Маяковского первую часть собираются закончить уже до конца этого месяца. А вообще все – до 20 августа. Эта реконструкция обойдется бюджету в 12 млн. гривен.
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