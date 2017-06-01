Ремонт проспекта Маяковского продолжается Одну очередь в парке делали на полгода дольше запланированного, теперь обратились к другим подрядчикам. Ремонтируют и проезжую часть. К работам приступили вчера, а сегодня городской голова проинспектировал их продвижение. Сейчас срезают старый асфальт на проезжей части, рабочие долбят зеленую зону. Здесь будут парковочные места, мощеные тротуары и новое освещение. Работы привязывают ко второй очереди проспекта Маяковского. В общей сложности предстоит сделать более 3 тыс. кв. метров территории. Проезжую часть Маяковского первую часть собираются закончить уже до конца этого месяца. А вообще все – до 20 августа. Эта реконструкция обойдется бюджету в 12 млн. гривен. ВАЖНО megogo.net.

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