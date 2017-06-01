"Жемчужина" Vs "Металлург" - сезон антирекордов завершен В своем заключительном матче второй лиги «Металлург» с разгромным счетом проиграл одесской «Жемчужине», тем самым установил очередной антирекорд по количеству пропущенных за сезон голов. Встреча с лидером турнирной таблицы еще до начала обещала быть для запорожцев не простой. С первых минут матча хозяева поля установили свои правила на игру. Хотя игроки «Металлурга» и пытались перехватить инициативу, но все их попытки сводились на нет. Гости вынуждены были играть от обороны. В свою же очередь одесситы не ослабляли давление и уже по окончании первого тайма оформили в ворота запорожцев 4 гола. После перерыва «Металлург» еще больше сдал свои позиции, зато игроки «Жемчужины» больше владели мячом, были гораздо быстрее, то и дело пользуясь провалами центра защиты обыгрывали соперника. В результате финальный счет встречи 8:0. Поэтому ФК «Жемчужина» завершил сезон на первом месте и вместе с командами «Движение» и «Кремень» переходит в Первую лигу. А Запорожский «Металлург» даже потерпев очередное разгромное поражение чудом избегает последнего места и остается во второй лиге. ВАЖНО megogo.net.

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