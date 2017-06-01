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Наркотики в Бердянске
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На территории домовладения в Бердянском районе обнаружили и уничтожили нарко плантацию. На приусадебном участке ранее судимого жителя района 1963 рождения произрастали 56 кустов конопли с признаками культивации. А в хозпостройке нашли 20 грамм уже готовой марихуаны.
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