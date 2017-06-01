|
Кубок Запорожья «Открытие сезона» по гребле
|
На Кубке города «Открытие сезона» по гребле успешно выступила четверка без рулевого в составе Андрея Савенко, Владислав Буряка, Кирилла Денисенко и Алексея Бабченко. Воспитанники «МОТОР СИЧ» со старта захватили лидерство и без особых проблем пришли на финиш первыми. В упорной борьбе золото в четверке парной удалось завоевать юношам. Экипаж Дмитрия Булата, ЕвгенаУстаненка, Данила Аршанский и Иеремия Погорелого сенсационно выиграли среди старших коллег. Среди опытных гребцов в двойке парной серебро оформили Сергей Бодружин и Александр Ляпин. Пополнили комплект наград бронзой Кирилл Котляров и Илья Верлос, что стали третьими в двойке парной, еще два серебра воспитанникам «МОТОР СИЧ» принесли выступления в одиночке Кирилла Денисенко и Виктории Голумбовськой.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!