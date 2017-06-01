В Мелитополе прошел II открытый чемпионат Украины по силовому экстриму В соревнованиях участвовало беспрецедентное для нашей страны количество участников. 32 атлета в четырех весовых категориях боролись за кубки и медали одного из самых престижных турниров нашей страны по силовому экстриму. Впервые в Украине на площадку вышли, кроме мужчин, также и три женщины. Среди них была и жительница Запорожья Майя Блинова. Еще одним нововведением стало участие спортсменов в весовой категории до 90 кг, которые ранее также не принимали участия в подобных соревнованиях. В течение всего дня мелитопольцы и гости города наблюдали за борьбой сильнейших атлетов страны. По итогам соревнований в категории «женщины до 80 кг» первое место заняла Юлия Шинкаренко. В категории «мужчины до 90 кг» первым стал Александр Скрипченко из Мелитополя. На вторую ступеньку пьедестала поднялся харьковчанин Илья Ермаченко, который установил в этот день рекорд Украины по поднятию гигантской гантели, который шел отдельным зачетом. Илья при собственном весе в 87 кг поднял одной рукой 100-килограммовую гигантскую гантель над головой. Среди мужчин до 105 кг победу праздновал президент Федерации силового экстрима Украины Валерий Газзаев. Впервые за четыре года занятий этим спортом атлет получил ценный трофей - Кубок чемпиона страны. Второе место занял Виталий Герасимов из города Днепр. Третье место в этой категории осталось за атлетом из Харькова Андреем Ананьева. В абсолютной весовой категории победу одержал Константин Ильин, защитив свой титул «Самый сильный человек Украины». Второе место завоевал киевлянин Алексей Новиков. Третье место занял Михаил Ходяков из Харькова. Михаил также установил рекорд Украины в поднятии гигантского дамбл, трижды зафиксировав 120-килограммовый снаряд над головой. ВАЖНО megogo.net.

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