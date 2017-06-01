Д. Силантьев - встреча с воспитанниками СДЮШОР "МОТОР СИЧ"

Денис Силантьев проводит мастер-классы и встречи постоянно по всей стране. Впрочем, по словам серебряного призера Олимпийских игр в Сиднее, чемпиона мира и Европы по плаванию особенно приятно приехать в родной город и поделиться своей историей на пути к пьедесталу с воспитанниками одной из ведущих школ плавания СДЮШОР «МОТОР СИЧ». Дети были приятно удивлены визитом такого гостя. Встреча с кумиром прошла в дружеской и теплой атмосфере. Юные пловцы охотно задавали вопросы известному пловцу. Конечно больше всего детей интересовало как стать известным на весь мир и завоевать медаль на Олимпийских играх. Какая же она формула успеха? Главное это усердная работа над собой, желание и вера в себя - тогда все получится. Нужно иметь цель и настойчиво шаг за шагом приближаться к своей заветной мечте. Впрочем, даже без медалей занятия спортом закаляют, дисциплинируют и благодаря здоровой нации можно построить успешную страну. После продолжительного разговора на тему как стать успешным, юные пловцы даже выстраивались в очереди за автографом и делали на память совместные фото.

  
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 