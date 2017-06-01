Д. Силантьев - встреча с воспитанниками СДЮШОР "МОТОР СИЧ" Денис Силантьев проводит мастер-классы и встречи постоянно по всей стране. Впрочем, по словам серебряного призера Олимпийских игр в Сиднее, чемпиона мира и Европы по плаванию особенно приятно приехать в родной город и поделиться своей историей на пути к пьедесталу с воспитанниками одной из ведущих школ плавания СДЮШОР «МОТОР СИЧ». Дети были приятно удивлены визитом такого гостя. Встреча с кумиром прошла в дружеской и теплой атмосфере. Юные пловцы охотно задавали вопросы известному пловцу. Конечно больше всего детей интересовало как стать известным на весь мир и завоевать медаль на Олимпийских играх. Какая же она формула успеха? Главное это усердная работа над собой, желание и вера в себя - тогда все получится. Нужно иметь цель и настойчиво шаг за шагом приближаться к своей заветной мечте. Впрочем, даже без медалей занятия спортом закаляют, дисциплинируют и благодаря здоровой нации можно построить успешную страну. После продолжительного разговора на тему как стать успешным, юные пловцы даже выстраивались в очереди за автографом и делали на память совместные фото. ВАЖНО megogo.net.

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