Открытый Чемпионат Украины среди мужских и женских команд по флорболу

В Киеве прошел Открытый Чемпионат Украины среди мужских и женских команд. Среди 15 флорбольных коллективов честь нашего края представили 2 мужские, а также 2 женские команды. Проведя серию победных групповых матчей командам «Скалы» удалось синхронно выйти в полуфинал мужского и женского Чемпионата. Женская команда «СКАЛА-МГПУ» на стадии полуфинала одолела киевскую «КФК-Украиночку» со счетом 8: 1 А вот в финальном матче первенства наши флорболистки уступили своим принципиальным соперникам из Коломыи 1: 4. Таким образом Мелитопольские флорболисты из команды «СКАЛА-МГПУ» подтвердили статус серебряной команды сезона 2016/17 и выполнили разряд кандидата в мастера спорта Украины. Мужская команда «Скала» пройдя настоящим катком по соперникам в группе «А». 17: 2 итог встречи скалистов с командой «КФК-Полтава», матч с «Сумскими Воронами» завершился со счетом 5: 2 и без особых сложностей одолела в четвертьфинале ровенский «Вулкан» 5: 1. В полуфинале наши ребята устроили настоящую голевую феерию победив хозяев площадки команду  «Хаски» с разницей в 16 очков. В финальном матче более чем уверенно лидировал до перерыва скалисти уже собирались довести дело до победного конца во втором тайме, но финальное шоу к сожалению прервалось после завершения 1-го тайма, из-за демарша соперников. игроки покинули площадку после 1го тайма уступая в счете 0: 1, после чего в соответствии с регламентом команде «Надежда» было засчитано техническое поражение со счетом 0: 5 Поэтому по итогам Мелитопольская «Скала» подтвердила статус абсолютных чемпионов Украины. Добавилось и в рядах скалистив мастеров спорта. Высокие звание присвоили Павлу Хриенко и Михаилу Семенюку. Молодые же резервисты упорно противостояли более старшим и опытным командам, однако им удалось закрепиться в четверке сильнейших команд турнира.

 
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