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Столица Латвии принимала Кубок Риги по легкой атлетике
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Целый ряд запорожских спортсменок успешно выступили на этих международных соревнованиях. Олеся Повх победила на дистанции 100 метров показала результат 11,53 сек и была четвертой в беге на 200 метров. Елизавета Брызгина выиграла с результатом 23,76 сек 200-метровку, а на 100-метровке финишировала четвертой. Второй в беге на 800 метров стала и Анастасия Ткачук. Серебро ей принес результат в 2 мин 05,99 сек.
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