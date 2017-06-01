На острове Хортица в Запорожье презентовали проект реабилитационного парка Это здание в заповедной Хортице якобы строили как дачу первого секретаря обкома. В дальнейшем оно принадлежало партийной элите и давно не использовалось, но на самом деле стояло на балансе гостиницы областного совета. Теперь здесь будет реабилитационный парк – единственный в Украине, доступный даже для людей с ограниченными возможностями. А сегодня как часть проекта открывают Аллею мира и смотровую беседку. Для парка выдели 2,5 Га земли – будет много локаций. Включая зеленый лабиринт, фонтан и летний кинотеатр. За деньги спонсоров уже выложили плитку на аллее. Колясочники уже смогут здесь проехать. Работы выполнены на 2 млн. 360 тыс. гривен. В ближайшем будущем к парку собираются запустить автобус чтобы добраться к нему смогли все желающие. А в здании партийной элиты обещают открыть комнаты матери и ребенка и перевести сюда факультет зеленого хозяйства Хортицкой реабилитационной академии. В создании парка каких сроков не намечают – ведь делать надо на десятилетия, но уже в этом году на его дальнейшее развитие выделены 5 млн. гривен. ВАЖНО megogo.net.

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