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Встречаем лето с улыбками и заботой в Запорожье
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Сегодня и накануне в различных детских учреждениях побывали, да не с пустыми руками, представители предприятия «МОТОР СИЧ», которые активно помогают особенным деткам. В отделении центра реабилитации детей – инвалидов Шевченковского района занимаются 67 особенных детей, большинство из них – по индивидуальному графику со специалистами, к тяжелобольным детям на дом приходят педагоги, помощь в отделении оказывают логопеды-дефектологи, психологи, массажисты. Сегодня на празднике «Встречаем лето», приуроченном к Международному дню защиты детей, собрались родители с особенными детками, педагоги и представители предприятия «МОТОР СИЧ», которые в последние годы активно помогают отделению. Сегодня на празднике ни один ребенок отделения не остался без внимания и получил от представителей предприятия «МОТОР СИЧ» индивидуальный подарок, отделению так же передали перкуссионные наборы для проведения развивающих занятий по музыке. Для детей организовали яркую развлекательную программу с участием педагогов и аниматоров, которые активно вовлекали ребятишек в игровой процесс. Родители поделились впечатлениями от праздника и рассказали как занятия в центре помогают особенным деткам адаптироваться в обществе и делать пусть медленные, но уверенные шаги к полноценной жизни. Праздник понравился и детям, и родителям. Приятные подарки и поздравления от моторовцев подарили участникам торжества хорошее настроение. Кроме того, накануне представитель предприятия «МОТОР СИЧ» Виталий Тишечко посетил отделение центра социальной реабилитации детей-инвалидов Коммунарского района, в котором состоялся детский праздник, средства на организацию которого выделил депутат от фракции "Новая политика". Ребята так же получили сладкие угощения. Ведь заботиться о подрастающем поколении и дарить им веру в будущее – одно из приоритетных направлений социальной политики предприятия «МОТОР СИЧ». Об этом моторовцы помнят всегда.
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