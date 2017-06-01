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Конкурс профмастерства в Запорожье
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Лучших молодых специалистов среди токарей, слесарей и шлифовщиков выбирали на предприятии «МОТОР СИЧ». Запорожье – промышленный город. «МОТОР СИЧ»– одно из ведущих промпредприятий Запорожья. Здесь считают – кадры решают все. Потому для развития совершенствования своих сотрудников здесь ежегодно проводят конкурсы профмастерства. Сегодня соревнуются токари, слесари и шлифовщики. Всего более 60 молодых специалистов. Ребята разбирают задания, сначала сдают теорию в виде тестов, затем практика. Каждому свое техзадание. Мотивация у участников железная – повышение разряда и денежная премия. Многие участвуют уже не в первый раз. Традиционно профессии токаря, слесаря и шлифовщика считаются мужскими, однако среди конкурсантов есть и девушки. Не смотря на предубеждения свою работу девушка рутинной не считает. Говорит – шлифовка изделия ювелирное занятие. Бережно и с душой 21-летняя шлифовщица занимается каждой деталью, которая попадает к ней на обработку. Девушка с уверенностью может сказать, что она в своей жизни творит и созидает, ведь безжизненный кусок металла после ее обработки попадет в мотор, или другое изделие, которое будет приносить пользу людям. На «Моторе» уверенны, жизнь – в движении и останавливаться на достигнутом нельзя. Потому молодежь, а на «Моторе» почти половина сотрудников – представители молодого поколения, стараются мотивировать к совершенствованию своих навыков.
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