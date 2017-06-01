Международному дню защиты детей посвящается

Сегодня в Шевченковском районе прошел районный детский праздник с яркой концертной программой. В недавно отреставрированном сквере по улице Бочарова собрались жители Шевченковского района с детьми. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей. Со сцены ребят развлекали ведущие и аниматоры, которые вовлекали подрастающее поколение к участию в играх, конкурсах и викторинах. Дети с удовольствием танцевали, пели и веселились. Перед гостями праздника с концертной программой выступили творческие коллективы Шевченковского района. Гости праздника  окунулись в атмосферу настоящего торжества. В завершение праздника самых активных участников наградили призами и подарками. Впереди – множество приятных праздничных мгновений и дети искренне верят в то, что это лето будет для них самым незабываемым. 

  
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