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Ищут свидетелей ДТП
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31 мая около половины девятого утра водитель автомобиля «Тоуоtа», двигаясь по проезжей части улицы Таганской на острове Хортица, не справился с управлением, выехал на обочину по ходу движения и сбил электроопору. Автомобиль сгорел, а водитель погиб на месте происшествия. Очевидцев аварии просят обращаться в отдел расследования ДТП Главного управления полиции области по адресу Матросова 29, кабинет 726 или по телефону (061) 239-24-70.
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