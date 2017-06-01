Пожар в Энергодаре И снова о пожарной безопасности. С учётом всё более жаркой погоды запорожские спасатели всё чаще сталкиваются с огнем в экосистемах. Один из самых крупных пожаров ликвидировали в Энергодаре. Возгорание произошло в лесопарковой зоне, горела сухая трава, кусты и хвойная подстилка на общей площади более четырёх гектаров. Кроме того, огонь перекинулся на территорию Ивановского лесоохотничьего хозяйства. Там площадь возгорания составила 16 гектаров. С огнём боролись почти полсотни спасателей, использовавших 10 единиц техники, а также с помощью подвоза воды цистернами с атомной станции. На локализацию пожара ушло 2 часа, а для полной ликвидации понадобилось ещё 9. При этом прибыв на место, спасатели обнаружили сразу 5 очагов горения. За последние трое суток в Запорожской области произошло 34 пожара в экосистемах. Управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям снова просит жителей быть предельно острожными с огнем. ВАЖНО megogo.net.

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