Пожар в Энергодаре

И снова о пожарной безопасности. С учётом всё более жаркой погоды запорожские спасатели всё чаще сталкиваются с огнем в экосистемах. Один из самых крупных пожаров ликвидировали в Энергодаре. Возгорание произошло в лесопарковой зоне, горела сухая трава, кусты и хвойная подстилка на общей площади более четырёх гектаров. Кроме того, огонь перекинулся на территорию Ивановского лесоохотничьего хозяйства. Там площадь возгорания составила 16 гектаров.  С огнём боролись почти полсотни спасателей, использовавших 10 единиц техники, а также с помощью подвоза воды цистернами с атомной станции. На локализацию пожара ушло 2 часа, а для полной ликвидации понадобилось ещё 9. При этом прибыв на место, спасатели обнаружили сразу 5 очагов горения. За последние трое суток в Запорожской области произошло 34 пожара в экосистемах. Управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям снова просит жителей быть предельно острожными с огнем.

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 