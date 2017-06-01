В Запорожье обсуждали, как защитить детей Состоялось заседание областного координационного совета по вопросам социальной защиты несовершеннолетних. Собрались начальники профильных управлений, представители общественных организаций и благотворительных фондов, в том числе и ЮНИСЕФ. На заседании была презентована работа кластера защиты детей в Украине ЮНИСЕФ – детского фонда организации объединённых наций. Это своеобразный форум, для обмена информацией и опытом между ООН, другими международными организациями, общественниками, госструктурами. Он действует в Украине с 2014 года, когда начались события на востоке страны. Главная цель всех собравшихся – помочь детям, попавшим в беду, будь то в результате войны, проблем в семье, какого-либо насилия. А для этого необходимо налаженное взаимодействие между всеми причастными к этой деятельности. На учёте территориальных служб по делам детей состоит около 4 тысяч сирот и детей лишенных родительской опеки. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30