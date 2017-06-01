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В Запорожье обсуждали, как защитить детей
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Состоялось заседание областного координационного совета по вопросам социальной защиты несовершеннолетних. Собрались начальники профильных управлений, представители общественных организаций и благотворительных фондов, в том числе и ЮНИСЕФ. На заседании была презентована работа кластера защиты детей в Украине ЮНИСЕФ – детского фонда организации объединённых наций. Это своеобразный форум, для обмена информацией и опытом между ООН, другими международными организациями, общественниками, госструктурами. Он действует в Украине с 2014 года, когда начались события на востоке страны. Главная цель всех собравшихся – помочь детям, попавшим в беду, будь то в результате войны, проблем в семье, какого-либо насилия. А для этого необходимо налаженное взаимодействие между всеми причастными к этой деятельности. На учёте территориальных служб по делам детей состоит около 4 тысяч сирот и детей лишенных родительской опеки.
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