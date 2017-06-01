В Запорожье обсуждали, как защитить детей

Состоялось заседание областного координационного совета по вопросам социальной защиты несовершеннолетних. Собрались начальники профильных управлений, представители общественных организаций и благотворительных фондов, в том числе и ЮНИСЕФ. На заседании была презентована работа кластера защиты детей в Украине ЮНИСЕФ – детского фонда организации объединённых наций. Это своеобразный форум, для обмена информацией и опытом между ООН, другими международными организациями, общественниками, госструктурами. Он действует в Украине с 2014 года, когда начались события на востоке страны. Главная цель всех собравшихся – помочь детям, попавшим в беду, будь то в результате войны, проблем в семье, какого-либо насилия. А для этого необходимо налаженное взаимодействие между всеми причастными к этой деятельности. На учёте территориальных служб по делам детей состоит около 4 тысяч сирот и детей лишенных родительской опеки.

  
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 