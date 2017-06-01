Более 40 раритетных наград и монет пытался вывезти из Украины гражданин Израиля Во время таможенного оформления пассажиров рейса "Запорожье - Тель-Авив", он выбрал "зеленый коридор" без заполнения декларации. После пересечения им "белой полосы", таможенники обнаружили у него 20 старинных монет, 10 медалей, 9 орденов и 2 бляхи. Все они находились в ручной клади без признаков сокрытия. Разрешительных документов и экспертных заключений у гражданина не было. На данный момент все раритеты временно изъяты. Напомним, за последние две недели это уже вторая попытка незаконного вывоза культурных ценностей иностранными гражданами через запорожский аэропорт. ВАЖНО megogo.net.

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