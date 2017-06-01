ПДД для подрастающего поколения В сервисном центре МВД провели акцию, во время которой юные инспекторы сдали экзамен на знание теоретических основ правил дорожного движения. Перед летними каникулами очень важно напомнить детям о том, насколько важно знать правила дорожного движения, чтобы уберечь себя от опасности. Накануне в сервисный центр МВД пригласили две группы юных инспекторов дорожного движения, которые стали лучшими на недавнем областном этапе по знаниям ПДД. Для них провели экскурсию по центру, после которой они приступили к прохождению профильного теста на знание теоретических основ ПДД. Ребята рассказали, почему важно знать правила дорожного движения и чего они ждут от возможности испытать свои знания на взрослом экзамене. После сдачи теста юных инспекторов ждал приятный сюрприз в виде сладкого угощения. ВАЖНО megogo.net.

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