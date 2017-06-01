В Запорожье безработные будут привлечены к общественным работам Состоялась 17 сессия городского совета. Минувшая сессия городского совета окончилась около восьми вечера. Депутаты рассмотрели почти 60 вопросов – основных и дополнительных. В частности, депутаты решили привлекать к общественным работам и другим работам временного характера зарегистрированных безработных. В этом году планируется ежемесячно задействовать 29 человек: 5 – для выполнения общественных работ в городском ботаническом саду, 24 – в районных управлениях труда и соцзащиты населения. Средства будут выделяться из городского бюджета и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Также своими решениями депутаты выделили деньги на обслуживание зеленых насаждений в парках и скверах города, на обеспечение уличного освещения, и на установку дорожных знаков. В связи с изменениями в ПДД, касающихся приоритета движения по кругу, в городе должны появиться 54 знака «Замена схемы движения» и 390 информационно-указательных знаков, а также знаки «Приоритета». На это выделено почти 488 тыс. гривен. А вот началась сессия городского совета с заявлений участников АТО. Они обратились к городской власти с тем, что, как говорится, накипело. Среди прочего, сетовали на проблемы с льготным проездом в общественном транспорте. Городской голова от ответа не ушел, а предложил АТОшникам встретиться лично. Также участники АТО коснулись и наболевшей темы выделения для них земельных участков. Митинговали участники АТО и под стенами мэрии – до и во время сессии. Вместе с ними и другие запорожцы. Люди требовали от городской власти обратить внимание на запорожские недострои – ЖСК «Зоряний», «Тихий центр», «Будівельник-33». Городской голова Владимир Буряк предложил митингующим на личном приеме обсудить их требования. Люди выразили надежду, что их наконец услышат. ВАЖНО megogo.net.

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