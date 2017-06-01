Нововведения в субсидиях Вносить изменения в порядок начисления субсидий уже стало нормой. Каждый год по несколько раз принимают новые правила игры на поле субсидирования населений. Впрочем, как портной, который дотачивает вещь, так и Правительство оттачивает механизм субсидирования. Сегодня в области 320 тысяч семей пользуются субсидиями. Отопительный сезон завершился, и сегодня управления труда и соцзащиты переназначают ее на неотопительный сезон. Новшество этого года - граждане, сэкономившие субсидии на газ или электроэнергию, используемые для отопления, смогут получить часть сэкономленных денег на руки. Для этого только нужно подать письменное заявление в свое отделение управления труда и соцзащиты. Монетизируют сэкономленную субсидию всем, кто обратится за ней, в противном случае деньги уйдут государству. Впрочем, тем, кто много сэкономил, больше 800 гривен не дадут. Так как Правительство решило, что максимальная сумма монетизации равна эквиваленту стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. Другое нововведение коснется жителей дачных поселков и кооперативов. Раньше эта категория жильцов не могла претендовать на субсидию. В этом году они тоже могут, если докажут, что на своей даче живут постоянно и там платят коммунальные услуги. Увеличивается социальная норма доля нетрудоспособных. Ведь субсидия рассчитывается по нормам потребления и социальным нормам, так что семьи с инвалидами будут иметь большую субсидию, нежели в прошлом году. Все нововведения касающиеся процедуры начисления субсидий будут произведены в автоматическом режиме. Субсидиант должен явиться в управление труда и соцзащиты лишь в случаях изменения состава семьи, смены места регистрации или места работы. ВАЖНО megogo.net.

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