|
С заботой о Вашем здоровье - советы стоматолога в прямом эфире
|
Сегодня, в 20:00 на телеканале «АЛЕКС» в прямом эфире проекта «Доктор он-лайн» Вы сможете пообщаться с врачем-стоматологом Клиники «МОТОР СИЧ» Натальей Кравцовой. Тема программы: здоровье полости рта и зубопротезирование. Все про импланты, профессиональную чистку зубов и вектор терапию. Задать вопросы можно по номерам телефона 213-01-09 и 213-91-48. Повтор программы смотрите 2 июня в 9:00 и 5 июня в 15:00.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!