Сессия облсовета в Запорожье Доходная часть бюджета – более 6 миллиардов гривен. Это на 18% больше показателей позапрошлого года. А собственные налоговые поступления общего фонда превысили план на 21% и составили более полутора миллиардов. На 12-й сессии областного совета подвели итоги первого года работы седьмого созыва. Рассмотрели также кадровые и бюджетные вопросы. Довольно существенный финансовый ресурс дал возможность предусмотреть финансирование областных программ на 624 млн. гривен, или в 2 раза больше уровня позапрошлого года. Приняты ряд решений по внесению изменений в 6 профильных программ по медицине на 92 млн. гривен. На социальную помощь выделены 40 млн., еще 56 пошли на реализацию программы «Навстречу людям». Председатель областного совета оценивает работу депутатов седьмого созыва как успешную. В изменениях к областному бюджету на этот год предлагают запланировать приобретение школьных автобусов, проведение на условиях софинансирования ремонтов и реконструкций объектов водоснабжения, очистных и больниц для объединенных территориальных громад. В связи с завершением срока действия трудовых договоров увольняют ряд руководителей коммунальных учреждений, а двум заместителям председателя областного совета дают добро в направлении на учебу. ВАЖНО megogo.net.

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